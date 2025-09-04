Margot Robbie ve Jacob Elordi başrolde: Uğultulu Tepeler filminden ilk kareler

Emily Bronte'nin aynı adlı romanından uyarlanacak olan Uğultulu Tepeler filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Emerald Fennell imzalı filmde başrolleri Margot Robbie ile Jacob Elordi paylaşıyor. Robbie filmde Catherine Earnshaw karakterine hayat verirken; Elordi de Heathcliff'i canlandırıyor. Daha önce defalarca beyazperdeye uyarlanan filmin kadrosunda Hong Chau, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes ve Ewan Mitchell gibi isimler yer alıyor.

13 ŞUBAT'TA VİZYONDA

Yayınlanan fragmanda; Catherine’in Heathcliff hakkındaki düşünceleri ve ikili arasındaki tutkulu anlar gözler önüne serildi.



Fennell'ın yazıp yöneteceği film, 13 Şubat 2026'da vizyona girecek. Filmin yapımcılığını ise Robbie ve eşinin ortak olduğu LuckyChap adlı film şirketi üstlenecek.

UĞULTULU TEPELER HAKKINDA



İngiltere'nin kuzeyinde yaşanyan iki ailenin hikayesini anlatan 1847 tarihli roman, daha önce birçok kez sinemaya ve televizyona uyarlandı.



Adını klasikler arasında yazdıran Emily Bronte romanı, İngiliz edebiyatının önemli eserlerinden biri olarak nitelendirilir. Uğultulu Tepeler, 19'uncu yüzyılın başlarında İngiltere’de yaşamış zengin Earnshaw ailesinin kızı Catherine ile ailenin evlatlığı Heathcliff arasındaki aşkı anlatıyor.