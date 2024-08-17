Margot Robbie'nin "Barbie" sonrası ilk filmi gelecek yıl vizyona girecek

Son olarak "Barbie" filmindeki rolüyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Margot Robbie , "A Big Bold Beautiful Journey" adlı filmde rol alacak. Şu sıralar ilk bebeğini kucağına almak için gün sayan Robbie, filmde Colin Farrell ile başrolleri paylaşıyor. Filmin yönetmeliğini ise After Yang filminin yönetmeni Kogonada üstlenecek.

FİLMİN KONUSU NEDİR? Filmin senaryosunu ise The Menu ile adından söz ettiren Seth Reiss kaleme alacak. Merakla beklenen filmin konusu ile ilgili çok bilgi verilmese de filmin iki yabancının onları bir araya getiren bir yolculukta buluşmasını konu alacağı biliniyor.

ANNE OLUYOR

Öte yandan, 2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie ilk bebeğini kucağına almak için gün sayıyor. 2013 yılında Suite Française adlı fimin setinde tanışan çift, 2016 yılında dünyaevine girdi.

Çiftin aynı zaman da LuckyChap adında bir yapım şirketi bulunuyor. Çift, gişe rekoru kıran Barbie ve Margot'nun diğer filmleri Birds of Prey ve I, Tonya'nın da yapımcılığını üstlendi.



Oyuncu verdiği bir röportajda “Evlendim ve neredeyse her röportajda ilk soru ‘Bebek geliyor mu? Ne zaman yapacaksın?' Bu sorudan çok sıkıldım. 'Evlisin, hadi bebek yap' diyorlar. Varsayım yapmayın" demişti.





BARBIE HAKKINDA

Greta Gerwig'e tüm zamanların "en büyük açılış hasılatını elde eden kadın yönetmeni" ünvanını kazandıran Barbie 2023 yılının en çok kazanan filmi oldu. 2023 yılının en iyi açılışını da yapan film tüm dünyada adeta fenomen haline gelerek adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.