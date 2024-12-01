Margot Robbie'nin o filmi neden sevilmedi? "Bir türlü anlamıyorum"
2023 yılının en çok kazanan filmi Barbie'nin başrol oyuncusu Margot Robbie, Babil adlı filminin neden sevilmediğine dair açıklamada bulundu.
2013 yılında Suite Française adlı fimin setinde tanıştığı Tom Ackerley ile 2016 yılında gizlice evlenen Margot Robbie geçtiğimiz haftalarda anne oldu. 34 yaşındaki oyuncu, Talking Pictures adlı podcast'te kariyerine dair açıklamalarda bulundu.
Oscar ödüllü yönetmen Damien Chazelle imzalı Babylon (Babil) filminde rol alan oyuncu, filmin neden bir türlü sevilmediğine dair konuştu. Gişede beklentiyi karşılamayan filmde Robbie, Brad Pitt ile başrolleri paylaşıyordu.
Oyuncuya "Bu filmi neden sevmiyorlar?" diye soruldu. Oyuncu şu yanıtı verdi:
"Ben de hep bunu sorup duruyorum! Ben bayılıyorum Babil'e! Projeye çok yakın olduğum ve açıkça inandığım için önyargılı olduğumu biliyorum ancak insanların neden bu filmden nefret ettiğini hala anlayamıyorum."
Avustralyalı oyuncu "Acaba 20 yıl sonra insanlar 'Babylon o zamanlar beğenilmedi mi?' diyecek mi diye merak ediyorum. Esaretin Bedeli'nin (1994) o zamanlar başarısız olduğunu duyduğunuzda, 'Bu nasıl mümkün olabilir?' dersiniz ya, öyle bir şey" diye sözlerine devam etti.
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