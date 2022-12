Mariah Carey, Adele'in rekorunu kırdı

Ünlü sanatçı Mariah Carey, 1994 çıkışlı 'All I Want for Christmas is You' (Noel için tek istediğim sensin) şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı.

‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, 24 Kasım'da 21 milyon 273 bin kez dinlenerek, Spotify'da bir günde en fazla dinlenen şarkı rekorunu elde etti.

ADELE'İ TAHTINDAN İNDİRDİ

Daha önce bu rekor, İngiliz şarkıcı Adele'in 2021'de çıkardığı 'Easy On Me' şarkısında bulunuyordu. Şarkı, 24 saatte 19 milyon 747 bin dinlenme elde etmişti.

‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, Spotify'ın kullanıma sunulduğu 2008 yılından bu yana toplam 1.423.860.643 kez dinlendi.



İLK KEZ 2020'DE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ



Son yıllarda bir klasik haline gelen ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, ABD'de birinci sıraya ilk kez 2020 yılında yükselmişti. 2021'de de benzer bir başarıyı elde eden şarkı, Billboard Hot 100 listesinde ve İngiltere'de en çok dinlenen şarkılar listesinde de birinci sıraya oturmuştu.