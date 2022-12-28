Mariah Carey, Adele'in rekorunu kırdı

Mariah Carey'in adete bir Noel marşına dönen ‘All I Want For Christmas Is You’ (Noel İçin Tek İstediğim Sensin) adlı şarkısı, her yıl Noel döneminde olduğu gibi yine revaçta. Carey'in 1994 yılında çıkardığı ikonik şarkı, Spotify'da tek bir gün içinde en çok dinlenen şarkı rekorunu kırarak Adele'i geride bıraktı.

Mariah Carey, Adele'in rekorunu kırdı

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Ünlü Mariah Carey, 1994 çıkışlı 'All I Want for Christmas is You' (Noel için tek istediğim sensin) şarkısıyla Spotify'da rekor kırdı.

‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, 24 Kasım'da 21 milyon 273 bin kez dinlenerek, Spotify'da bir günde en fazla dinlenen şarkı rekorunu elde etti.

ADELE'İ TAHTINDAN  İNDİRDİ

Daha önce bu rekor, İngiliz şarkıcı Adele'in 2021'de çıkardığı 'Easy On Me' şarkısında bulunuyordu. Şarkı, 24 saatte 19 milyon 747 bin dinlenme elde etmişti.

Mariah Carey, Adele'in rekorunu kırdı - 1

‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı,  Spotify'ın kullanıma sunulduğu 2008 yılından bu yana toplam 1.423.860.643 kez dinlendi.

İLK KEZ 2020'DE BİRİNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Son yıllarda bir klasik haline gelen ‘All I Want for Christmas is You’ şarkısı, ABD'de birinci sıraya ilk kez 2020 yılında yükselmişti. 2021'de de benzer bir başarıyı elde eden şarkı, Billboard Hot 100 listesinde ve İngiltere'de en çok dinlenen şarkılar listesinde de birinci sıraya oturmuştu.

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