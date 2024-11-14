Marie Antoinet'i tahttan indirdi, II. Elizabeth'i tahta çıkardı: Gizemli kolye rekor fiyata satıldı!

Sotheby’s Kraliyet ve Soylu Mücevherleri satışında, kolyenin 1,8 ile 2,8 milyon dolar arasında satılması bekleniyordu. Ancak, tekliflerle birlikte fiyat, tahminin oldukça üzerinde bir rakama ulaştı ve 3,55 milyon İsviçre Frangı (4 milyon dolar) olarak belirlendi. Vergi ve komisyonlar dahil edildiğinde ise nihai satış fiyatı 4.81 milyon dolara kadar çıktı. Sotheby’s mücevher departmanı başkanı Andres White Correal, müzayedede telefonla teklif veren alıcının “kendinden geçmiş” olduğunu ve mücadeleci bir şekilde fiyatı yükselttiğini söyledi. Correal, bu tür tarihi mücevherlere olan ilginin arttığını belirtti. “İnsanlar sadece objeyi değil, ona bağlı tüm tarihi de satın alıyor” dedi.

ELMAS KOLYE VE MARİE ANTOİNETTE BAĞLANTISI



Bu kolyenin, Fransız Kraliçesi Marie Antoinette'in itibarını zedeleyen ve Fransız Devrimi'ne yol açan ünlü Elmas Kolye Olayı ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. 1780'lerdeki bu skandal, kraliçenin adıyla ilişkilendirilmesinin ardından halk arasında büyük bir öfkeye yol açmıştı. Kolye, Jeanne de la Motte adlı bir soylu tarafından, kraliçenin adına, ödeme sözü karşılığında lüks bir şekilde satın alınmıştı. Kraliçe suçsuz bulunsa da, bu olay, onun savurganlığına dair algıyı derinleştirerek halkın tepkisini artırmıştı.



KRALİYET AİLESİNİN KOLEKSİYONLARINA GEÇİŞ



Sotheby’s, kolyenin muhtemelen Fransız Devrimi’nden önceki yıllarda tasarlandığını ve daha sonra Anglesey Markizleri ailesinin koleksiyonuna katıldığını belirtti. 20. yüzyılın başlarından itibaren bu aristokrat ailenin üyelerinin, kolyeyi büyük törenlerde taktığına inanılıyor. Bu törenlerden biri, 1937’de Kral 6. George’un taç giyme töreni, diğeri ise Kraliçe II. Elizabeth’in 1953’teki taç giyme töreniydi.



Bu tarihi mücevherin satışı, sadece onun zarafeti ve değerinden değil, aynı zamanda onunla ilişkili olan derin tarihsel olaylardan da güç alıyor.