Marie Curie laboratuvar defteriyle anıldı: Hala radyasyon saçıyor

Nobel ödülleri resmi hesabı, iki Nobel ödüllü ünlü Bilim insanı Marie Curie’nin ölüm yıl dönümü sebebiyle laboratuvar çalışmaları sırasında kullandığı defterinin fotoğraflarını paylaştı. Yapılan açıklamada, defterin hala "radyasyon saçtığı" ifade edildi.

Marie Curie laboratuvar defteriyle anıldı: Hala radyasyon saçıyor

Nobel ödülleri resmi hesabı, radyoaktivite alanında araştırmalar yapmış ve bu araştırmaları sonucunda Nobel Fizik ve Kimya ödüllerini kazanmış Polonyalı-Fransız insanı Marie Skłodowska Curie’nin ölüm yıl dönümü sebebiyle laboratuvar çalışmaları sırasında not aldığı defterinden fotoğraflar paylaştı.

Açıklamada, “Marie Curie, çalışmaları sırasında yıllarca radyasyona maruz kalmasının bir sonucu olarak 4 Temmuz 1934'te aplastik anemiden öldü. 1899-1902 yılları arasında tuttuğu laboratuvar defteri bugün bile radyoaktiftir ve 1500 yıl boyunca da öyle kalacaktır” denildi.

Marie Curie laboratuvar defteriyle anıldı: Hala radyasyon saçıyor - 1

MARIE CURIE HAKKINDA

Radyoaktivite alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla dünyayı değiştiren Marie Curie, radyoaktif elementler polonyum ve radyumu ilk keşfettikten sonra 1910 yılında radyumu saf bir metal olarak başarıyla üretti ve bu da yeni elementin varlığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı.

Curie'nin iki Nobel Ödülü kazanması, tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor.  Curie, 1903'te fizik dalında, 1911'de ise kimya dalında ödül almıştı.

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