Marie Curie laboratuvar defteriyle anıldı: Hala radyasyon saçıyor

Açıklamada, “Marie Curie, çalışmaları sırasında yıllarca radyasyona maruz kalmasının bir sonucu olarak 4 Temmuz 1934'te aplastik anemiden öldü. 1899-1902 yılları arasında tuttuğu laboratuvar defteri bugün bile radyoaktiftir ve 1500 yıl boyunca da öyle kalacaktır” denildi.

MARIE CURIE HAKKINDA



Radyoaktivite alanında yaptığı bilimsel çalışmalarıyla dünyayı değiştiren Marie Curie, radyoaktif elementler polonyum ve radyumu ilk keşfettikten sonra 1910 yılında radyumu saf bir metal olarak başarıyla üretti ve bu da yeni elementin varlığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladı.



Curie'nin iki Nobel Ödülü kazanması, bilim tarihinde dönüm noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Curie, 1903'te fizik dalında, 1911'de ise kimya dalında ödül almıştı.

