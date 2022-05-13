Marilyn Monroe biyografisine 18 yaş sınırı

Kübalı oyuncu Ana de Armas’ın (34) başrolünde yer aldığı ve Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan ‘Blonde’ filminin çekimleri tamamlandı.



Ancak film, Amerika’da 18 yaş sınırı aldı.

“HERKESİ RAHATSIZ EDECEK BİR ŞEY”

Daily Mail’in haberine göre; filmin yönetmeni Avustralyalı Dominik, filmin 18 yaş sınırı almasının herkesi rahatsız edecek bir durum olduğunu ifade etti.

54 yaşındaki Dominik, “Marilyn Monroe yaşamının sona erme şekline baktığımızda sınırda bir hayatı olduğunu biliyoruz. Tüm versiyonunu mu yoksa sterilize edilmiş versiyonu mu görmek istersiniz?” dedi.

