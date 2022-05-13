Marilyn Monroe biyografisine 18 yaş sınırı

Haberler 13.05.2022 - 16:54
Kübalı oyuncu Ana de Armas’ın (34) başrolünde yer aldığı ve Marilyn Monroe’nun hayatını anlatan ‘Blonde’ filminin çekimleri tamamlandı.
Ancak film, Amerika’da 18 yaş sınırı aldı.
“HERKESİ RAHATSIZ EDECEK BİR ŞEY”
Daily Mail’in haberine göre; filmin yönetmeni Avustralyalı Dominik, filmin 18 yaş sınırı almasının herkesi rahatsız edecek bir durum olduğunu ifade etti.
54 yaşındaki Dominik, “Marilyn Monroe yaşamının sona erme şekline baktığımızda sınırda bir hayatı olduğunu biliyoruz. Tüm versiyonunu mu yoksa sterilize edilmiş versiyonu mu görmek istersiniz?” dedi.
FİLM UZUN ZAMANDIR BEKLENİYORDU
Joyce Carol Oates’in 2000 yılındaki aynı adlı romanından uyarlanan filmin 2011 yılından bu yana çekilmesi bekleniyordu.
Öte yandan çalkantılı bir hayat yaşayan ve aşırı dozda ilaçtan 36 yaşında hayatını kaybeden Monroe’nun ölüm nedeniyle ilgili spekülasyonlar yıllar geçse de konuşulmaya devam ediyor.