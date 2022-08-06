Marilyn Monroe için özel sergi

20. yüzyılın sinema yıldızlarından Marilyn Monroe 'ya ait onlarca eşya Los Angeles'ta sergileniyor. Popüler kültürün en büyük ikonlarından Monroe'nun eşyaları, defalarca sergi salonlarını, koleksiyonları süsledi. Hollywood'da kapılarını açan son sergiyse, oyuncunun ölümünün 60. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerin bir parçası. Sergi , iki koleksiyonerin parçalarını bir araya getirdi. Etkinlikte, Monroe'nun oynadığı filmlerin senaryoları ve yönetmen koltuğu da bulunuyor.

Sergide ayrıca Monroe'nun ayakkabısı ve çantası gibi kişisel eşyalarına da yer veriliyor.



Marilyn Monroe, yıllara meydan okuyan bir stil ikonu..



Ölümünün üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen hala çok seviliyor ve ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.



Efsane yıldız 5 Ağustos 1962'de evinde ölü bulunmuştu..