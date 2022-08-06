Marilyn Monroe için özel sergi

Efsanevi yıldız Marilyn Monroe'nun ölümünün 60. yıldönümü nedeniyle Los Angeles'ta yeni bir sergi kapılarını açıyor. Etkinlikte Monroe'nun kişisel eşyalarının yanı sıra film kostümleri ve oynadığı filmlerin senaryoları da sergileniyor.

Marilyn Monroe için özel sergi

Haberler 06.08.2022 - 15:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana De Armas'ın aksanı beğenilmedi

Marilyn Monroe'yu canlandıran Ana De Armas'ın aksanı beğenilmedi

Category

20. yüzyılın sinema yıldızlarından Marilyn Monroe'ya ait onlarca eşya Los Angeles'ta sergileniyor.

Popüler kültürün en büyük ikonlarından Monroe'nun eşyaları, defalarca sergi salonlarını, koleksiyonları süsledi.

Hollywood'da kapılarını açan son sergiyse, oyuncunun ölümünün 60. yılı nedeniyle düzenlenen etkinliklerin bir parçası.

, iki koleksiyonerin parçalarını bir araya getirdi.

Etkinlikte, Monroe'nun oynadığı filmlerin senaryoları ve yönetmen koltuğu da bulunuyor.

Sergide ayrıca Monroe'nun ayakkabısı ve çantası gibi kişisel eşyalarına da yer veriliyor.

Marilyn Monroe, yıllara meydan okuyan bir stil ikonu..

Ölümünün üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen hala çok seviliyor ve ilham kaynağı olmayı sürdürüyor.

Efsane yıldız 5 Ağustos 1962'de evinde ölü bulunmuştu..

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

KÜLTÜR&SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...