Marilyn Monroe ve Alfred Hitchcock'un biyografisinin yazarı Donald Spoto hayatını kaybetti

Sinema tarihinin önemli figürlerinin biyografilerini yazan Donald Spoto 81 yaşında yaşamını yitirdi. ABD'li yazar Danimarka'da beyin kanaması geçirerek hayata veda etti.



Kariyeri boyunca pek çok kitaba imza atmış olsa da Spoto, biyografi yazarlığıyla öne çıktı. Yazar, Alfred Hitchcock, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn ve James Dean gibi isimlerin hayatlarını kaleme aldı.

İlk kez 10 yaşındayken Hitchcock’un “Strangers on a Train”ini izledikten sonra yönetmenin filmlerinden etkilendiğini söyleyen yazar, büyülendiği Hitchcock’un biyografisini sayfalara taşıdığında büyük ilgi gördü. Yazar, “Marilyn Monroe: The Biography” (1993) adlı kitabında ise 1962’de ölen aktrisin her iki Başkanla da ilişkisi olduğuna dair iddialara getirdiği yorumla dikkat çekmişti.