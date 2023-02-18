Marilyn Monroe ve Alfred Hitchcock'un biyografisinin yazarı Donald Spoto hayatını kaybetti

Hollywood ikonu Marilyn Monroe, ABD'li oyuncu James Dean ve korku sinemasının duayen ismi Alfred Hitchcock'un biyografilerini kaleme alan ünlü yazar Donald Spoto hayatını kaybetti.

Marilyn Monroe ve Alfred Hitchcock'un biyografisinin yazarı Donald Spoto hayatını kaybetti

Sinema tarihinin önemli figürlerinin biyografilerini yazan Donald Spoto  81 yaşında yaşamını yitirdi. ABD'li yazar Danimarka'da beyin kanaması geçirerek hayata veda etti.

Kariyeri boyunca pek çok kitaba imza atmış olsa da Spoto, biyografi yazarlığıyla öne çıktı. Yazar, Alfred Hitchcock, Marilyn Monroe, Audrey Hepburn ve James Dean gibi isimlerin hayatlarını kaleme aldı.

Marilyn Monroe ve Alfred Hitchcock'un biyografisinin yazarı Donald Spoto hayatını kaybetti - 1

İlk kez 10 yaşındayken Hitchcock’un “Strangers on a Train”ini izledikten sonra yönetmenin filmlerinden etkilendiğini söyleyen yazar, büyülendiği Hitchcock’un biyografisini sayfalara taşıdığında büyük ilgi gördü.

Marilyn Monroe ve Alfred Hitchcock'un biyografisinin yazarı Donald Spoto hayatını kaybetti - 2

Yazar, “Marilyn Monroe: The Biography” (1993) adlı kitabında ise 1962’de ölen aktrisin her iki Başkanla da ilişkisi olduğuna dair iddialara getirdiği yorumla dikkat çekmişti.

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