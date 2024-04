Marilyn Monroe'nun mezarının yanı binlerce dolara satıldı! "Hep hayalini kurmuştum"

EŞYALARI DA SATILDI



Julien’s Auctions tarafından gerçekleştirilen açık artırmada Monroe'nun pembe Pucci elbisesi 325 bin dolara satıldı. Yıldızın Elizabeth Arden markalı ruju ise 65 bin dolara alıcı bulurken Hefner'ın ceketi 13 bin dolara satıdı.

Monroe kariyeri boyunca Gentlemen Prefer Blondes, Some Like It Hot ve How to Marry a Millionaire gibi yapımlarda rol aldı.