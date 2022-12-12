Mario Levi'den yeni roman: Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar

Mario Levi'nin yeni yazdığı Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar adlı romanı okuyucuyla buluştu.

Mario Levi'den yeni roman: Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar
Mario Levi'den yeni roman: Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar - 1

Türk edebiyatının usta kalemi Mario Levi'nin yeni romanı Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar, Everest Yayınları'ndan çıktı.

Kaderlerinin dümen suyunda, birbirinden habersiz yaşayıp giden tanınmış bir avukat ve kariyerinin doruğundaki bir psikiyatr... Yıldız ve Engin... Kurgunun gerçeğe, gerçeğin kurguya evrildiği bir evrende, zamanın ve mekânın eğilip büküldüğü sıra dışı bir karşılaşma... 

Mario Levi, “Teğet Geçen Hayatlar” adını verdiği üçlemenin ilk romanı olan Ayçiçekleri Her Gece Bir Yalnızlığa Bakar’da, aşk, aidyet, aile gibi temel taşları özenle yoklayarak yeni çağın ve kentli insanın çıkmazlarına odaklanıyor: Hiçbir romancının sahip olamadığı gizemli bir yetiyle ödüllendirildiğini fark eden ünlü bir köşe yazarı, zamanla yol arkadaşlarına dönüşen kahramanları sayesinde, ilmek ilmek ördüğü hikayenin kendi ruhuna da ışık tuttuğunu görüyor.

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