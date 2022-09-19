Mark Eliyahu İstanbul'a geliyor

Dünya çapında tanınan İsrailli besteci ve kamança ustası Mark Eliyahu İstanbullu dinleyicileriyle buluşmaya geliyor. Müzisyen, 28 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.30’da başlayacak ücretsiz halk konserinde sahne alacak. Üsküdar'daki Harem Meydanı'nda gerçekleşecek konsere İstanbul’un dört bir yanından on binlerce müzikseverin katılması bekleniyor.

Müziğe dört yaşında kemanla başlayan Eliyahu, lise yıllarında eğitim için gittiği Yunanistan'da kamança ile tanışıp hayran kaldı ve ardından Azerbaycan'da Adalet Vezirov'dan ders aldı. Mark Eliyahu’nun şarkıları ve eserleri dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca kişi tarafından hayranlıkla takip ediliyor.