Mark Margolis kimdir? Breaking Bad'in Hector Salamanca'sı Mark Margolis neden öldü?

Mark Margolis, 1939 yılında dünyaya geldi. 20 yaşında oyunculuğa başladı.



3 Haziran 1962 yılında kendisi gibi oyuncu olan Jacqueline Margolis ile evlenen oyuncunun 1966 doğumlu oğlu Morgan H. Margolis de oyunculuk yaptı.



Yaralı Yüz filmindeki Alberto, Breaking Bad ile Better Call Saul dizilerindeki Héctor "Tio" Salamanca rolleri ile tanındı.

MARK MARGOLİS NEDEN ÖLDÜ?

Breaking Bad dizisinde Hector Salamanca karakteriyle hafızalara kazınan Mark Margolis, 83 yaşında hayatını kaybetti.

Başarılı oyuncunun yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor.