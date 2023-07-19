Mark Ruffalo'dan oyunculara çağrı: Birbirimize sahip çıkmalıyız

Hollywood, büyük bir grev dalgasıyla çalkalanıyor. 63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. Birkaç hafta önce greve başlayan yazarlara, oyuncular da dahil oldu.
1960'tan bu yana ilk kez gerçekleşen Hollywood grevinde, yüzlerce oyuncu Los Angeles'taki Warner Bros, Paramount, Netflix, Disney, Amazon, Sony, 20th Century Fox ve Sunset Gower gibi büyük film ve televizyon stüdyolarının önünde toplandı.
Yüzlerce oyuncu ve yazar, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine ellerinde pankartlarla sokağa döküldü.
Oyuncular Birliği (SAG-AFTRA) grevinin başlamasıyla "Avengers", "Spotlight", The Kids Are Alright" gibi filmlerin yıldız ismi Mark Ruffalo da meslektaşlarını Twitter'dan çağrıda bulundu.
"BAĞIMSIZ PROJELERE DESTEK VERMELİYİZ"
Mega stüdyo yapımları yerine bağımsız film yapımına öncelik vermeye teşvik etmek için oyunculara seslenen Ruffalo, "Şimdi hepimizin bağımsız yapımlara atlamasına ne dersiniz? İçerik oluşturucuların, stüdyo ve akış ağlarının yanı sıra bir film ve TV yapım sistemi oluşturmasına? Yani gerçek bir rekabet var. Sonra her zaman yaptığımız şeyi yaparız - harika içerikler yaratırız ve onlar satın alabilirler veya kendimiz çıkarırız ve bu satışlardan biz pay alırız. Milyarderlerden oluşan bir imparatorluk yarattılar ve bizim artık değerli olmadığımıza inanıyorlar. Onlar milyarder erkek yaz kamplarında şişman kediler gibi gülerken biz işçiler için yeni bir dünya örgütlüyoruz" dedi.
Ünlü isim, sözlerine; "Şu anda elimizi güçlendirmenin kesin bir yolu, tüm bağımsız projelere derhal çok destekleyici ve dostça davranmaktır. Stüdyoların rekabeti yok - bu durumu değiştirecek. Kârı paylaşın. Proje iyi giderse, bunu herkes iyi yapar. Bu aynı zamanda sevdiğimiz film yapımcıları "The Crew"un çalışmaya devam etmesine yardımcı olacak. Bu da dayanışmanın bir parçasıdır. Birbirimize sahip çıkmalıyız" diye devam etti.
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