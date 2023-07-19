Mark Ruffalo'dan oyunculara çağrı: Birbirimize sahip çıkmalıyız

Oyuncular Birliği (SAG-AFTRA) grevinin başlamasıyla "Avengers", "Spotlight", The Kids Are Alright" gibi filmlerin yıldız ismi Mark Ruffalo da meslektaşlarını Twitter'dan çağrıda bulundu.



"BAĞIMSIZ PROJELERE DESTEK VERMELİYİZ"

Mega stüdyo yapımları yerine bağımsız film yapımına öncelik vermeye teşvik etmek için oyunculara seslenen Ruffalo, "Şimdi hepimizin bağımsız yapımlara atlamasına ne dersiniz? İçerik oluşturucuların, stüdyo ve akış ağlarının yanı sıra bir film ve TV yapım sistemi oluşturmasına? Yani gerçek bir rekabet var. Sonra her zaman yaptığımız şeyi yaparız - harika içerikler yaratırız ve onlar satın alabilirler veya kendimiz çıkarırız ve bu satışlardan biz pay alırız. Milyarderlerden oluşan bir imparatorluk yarattılar ve bizim artık değerli olmadığımıza inanıyorlar. Onlar milyarder erkek yaz kamplarında şişman kediler gibi gülerken biz işçiler için yeni bir dünya örgütlüyoruz" dedi.

