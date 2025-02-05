Mark Strong'un yeni projesi belli oldu

Son olarak The Penguin adlı dizide rol alan Mark Strong'un sıradaki projesi belli oldu. Ünlü oyuncu, yeni bilimkurgu dizisi Neuromancer'ın kadrosuna katıldı.

Mark Strong'un yeni projesi belli oldu

William Gibson'ın aynı adlı ödüllü romanından uyarlanan Neuromancer dizisinin hazırlıkları sürüyor.

Başrollerini Callum Turner ve Briana Middleton'ın paylaşacağı dizinin kadrosuna son olarak Mark Strong katıldı.

Case adında, yıpranmış ama birinci sınıf bir süper-hacker'ın dijital casusluk ve yüksek riskli suçlar ağına sürüklenmesini dizide; Strong, Armitage karakterini canlandıracak.

Mark Strong'un yeni projesi belli oldu - 1

Strong, en çok Gizli Servis (Kingsman) serisi, Tár, Köstebek (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) ve 1917 gibi filmlerle tanınıyor.

Graham Roland ve JD Dillard tarafından yaratılan Neuromancer, Gibson'ın siberpunk türünü doğuran ilk romanı olarak biliniyor. 

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