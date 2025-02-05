Mark Strong'un yeni projesi belli oldu

Case adında, yıpranmış ama birinci sınıf bir süper-hacker'ın dijital casusluk ve yüksek riskli suçlar ağına sürüklenmesini dizide; Strong, Armitage karakterini canlandıracak.

Başrollerini Callum Turner ve Briana Middleton'ın paylaşacağı dizinin kadrosuna son olarak Mark Strong katıldı.

Strong, en çok Gizli Servis (Kingsman) serisi, Tár, Köstebek (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) ve 1917 gibi filmlerle tanınıyor.

Graham Roland ve JD Dillard tarafından yaratılan Neuromancer, Gibson'ın siberpunk türünü doğuran ilk romanı olarak biliniyor.