Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti

Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Elon Musk ile kafes dövüşü yapmayı kabul etti. Musk, Twitter'da "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" dedi.
39 yaşındaki Zuckerberg de Twitter'da geçen bu konuşmayı paylaşarak "Konumu gönder" dedi.
Dövüş sanatlarıyla ilgilenen Zuckerberg ile Musk'ın şakalaştığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Mark Zuckerberg, geçtiğimiz şubat ayında UFC şampiyonu Alexander Volkanovski ile dövüşmüştü.
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