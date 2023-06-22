Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti

Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk'ın kafes dövüşü çağrısına olumlu yanıt verdi.

Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti

Facebook'un kurucusu ve Meta'nın CEO'su , ile kafes dövüşü yapmayı kabul etti. Musk, Twitter'da "Eğer o da kabul ederse ben kafes dövüşüne varım" dedi.

39 yaşındaki Zuckerberg de Twitter'da geçen bu konuşmayı paylaşarak "Konumu gönder" dedi.

Mark Zuckerberg, Elon Musk'ın kafes dövüşü teklifini kabul etti - 1

Dövüş sanatlarıyla ilgilenen Zuckerberg ile Musk'ın şakalaştığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mark Zuckerberg, geçtiğimiz şubat ayında UFC şampiyonu Alexander Volkanovski ile dövüşmüştü.

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