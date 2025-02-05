Mark Zuckerberg'ü canlandırdı, Oscar'a aday gösterildi: Oyuncu artık "böyle biriyle" ilişkilendirilmek istemiyor

Eisenberg, artık "böyle biriyle" ilişkilendirilmek istemediğini "Onun hayatını takip etmiyorum, kısmen de kendimi böyle biriyle ilişkilendirilmiş olarak düşünmek istemiyorum" sözleriyle ifade etti.

"PARALARIYLA NE YAPIYORLAR?



BBC Radio 4'ün Today programına verdiği röportajda "Bu adam sanki... sorunlu şeyler yapıyor, teyit mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Güvenlik endişeleri var. Dünyada zaten tehdit altında olan insanları daha da tehdit ediyor" dedi.

Eisenberg sözlerine şöyle devam etti:

"Ben sadece gazete okuyan biri olarak endişeliyim. Bu insanların milyarlarca doları var, herhangi bir insanın bugüne kadar biriktirdiğinden daha fazla para. Ve bununla ne yapıyorlar? Bunu nefret dolu şeyler söyleyen biriyle yakınlık kurmak için yapıyorlar."

Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook ve Instagram platformlarındaki teyit mekanizmalarını durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Bunlar yerine "topluluk notları" sistemi kullanacak. Bu sistemde kullanıcılar, paylaşımların altına bağlamı açıklayıcı ya da yanlış bilgiyi düzeltecek şekilde eklemeler yapabilecek.

