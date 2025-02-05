Mark Zuckerberg'ü canlandırdı, Oscar'a aday gösterildi: Oyuncu artık "böyle biriyle" ilişkilendirilmek istemiyor
Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg'ün hayatını konu alan Sosyal Ağ filminde, başrolü üstlenen Jesse Eisenberg artık, ünlü milyarderle ilişkilendirilmek istemediğini söyledi.
Başrollerini Jesse Eisenberg ve Andrew Garfield'ın paylaştığı ve David Fincher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Sosyal Ağ (The Social Network) filmi, Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg ve arkadaşlarının hikayesini konu alıyor.
Rolü sayesinde Oscar'a aday gösterilen ABD'li oyuncu Jesse Eisenberg artık Mark Zuckerberg ile "ilişkilendirilmek" istemediğini söyledi. Facebook kurucusunu canlandıran aktör, Meta'nın gerçekleri teyit etme mekanizmasını kaldırma kararını eleştirdi.
Eisenberg, artık "böyle biriyle" ilişkilendirilmek istemediğini "Onun hayatını takip etmiyorum, kısmen de kendimi böyle biriyle ilişkilendirilmiş olarak düşünmek istemiyorum" sözleriyle ifade etti.
"PARALARIYLA NE YAPIYORLAR?
BBC Radio 4'ün Today programına verdiği röportajda "Bu adam sanki... sorunlu şeyler yapıyor, teyit mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Güvenlik endişeleri var. Dünyada zaten tehdit altında olan insanları daha da tehdit ediyor" dedi.
Eisenberg sözlerine şöyle devam etti:
"Ben sadece gazete okuyan biri olarak endişeliyim. Bu insanların milyarlarca doları var, herhangi bir insanın bugüne kadar biriktirdiğinden daha fazla para. Ve bununla ne yapıyorlar? Bunu nefret dolu şeyler söyleyen biriyle yakınlık kurmak için yapıyorlar."
Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook ve Instagram platformlarındaki teyit mekanizmalarını durdurma kararı aldıklarını duyurmuştu. Bunlar yerine "topluluk notları" sistemi kullanacak. Bu sistemde kullanıcılar, paylaşımların altına bağlamı açıklayıcı ya da yanlış bilgiyi düzeltecek şekilde eklemeler yapabilecek.
Jesse Eisenberg, son olarak yönetmenliğini üstlendiği ve rol aldığı "A Real Pain" filmiyle Oscar'a aday gösterildi.
Sosyal Ağ filmi, 8 dalda Oscar'a aday gösterildi ve üç Oscar ödülü kazandı. Film, dünya çapında 224 milyon dolar hasılat elde etti. Quentin Tarantino, Sosyal Ağ için 2010'lu yılların "en iyi filmi" ifadesini kullanmıştı.
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