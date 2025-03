Marko Hietala ve Tarja Turunen İstanbul'a geliyor

Nightwish grubunun iki eski üyesi Hietala ve Turunen, ilk kez ikili olarak Epifoni organizasyonuyla JJ Arena'da sahne alacak. İkili çıkardıkları "Left On Mars" parçasıyla dinleyicilerin beğenisini toplamıştı. Hietala, Turunen ile gerçekleştireceği konserden önce grubuyla birlikte kendi şarkılarını seslendirecek.



Kısa süre önce "Best of Tarja - Living the Dream" adlı albümünü yayınlayan Turunen de konserde bu albümden bir seçkiyi yorumlayacak.



Konser programında ise "Wish I Had an Angel", "Dead to the World" ve "The Phantom of the Opera"nın arasında bulunduğu birçok eser yer alacak. Konser öncesinde Çek metal grubu Symphonity de müzikseverlerle buluşacak.