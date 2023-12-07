Marmaris’te Ege Türküleri yankılandı

Ege Türküleri ve Zeybekler 100. Yıl Özel Konseri Armutalan Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla düzenlendi. Şef Yavuz Özkaran yönetiminde sahne alan Marmaris Türk Halk Müziği ve Folklor Derneği korosu birbirinden güzel türküler seslendirdi.

100. Yıl özel konserinde Atatürk’ün sevdiği türküler de hep birlikte seslendirildi. 10 kişiden oluşan orkestra eşliğinde Kerimoğlu Zeybeği, Çıktım Belen Kahvesine, Cemilenin Gezdiği Dağlar Meşeli, Ah Bir Ataş Ver, İki Keklik Bir Kayada gibi sevilen türküler koro ve solistler tarafından söylendi. Konser sonunda protokol üyeleri de sahneye çıkarak Hoş Gelişler Ola adlı türküyü seslendirdi.

Dernek Başkanı Yüksel Topaloğlu da Başkan Yardımcısı Suzan Zift’e Marmaris Belediyesi’nin destekleri için teşekkür plaketi sundu.