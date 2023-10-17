Martin Scorsese son filmi Dolunay Katilleri'ne ilham veren meslektaşını açıkladı

Hollywood'un usta yönetmenlerinden Martin Scorsese, The Irish Times'a konuştu. Ünlü isim, western ve korku gibi türlerin karışımından oluşan "Dolunay Katilleri" filminin ilham kaynağını açıkladı.
ARI ASTER VE VAL LEWTON'DAN ETKİLENMİŞ
Scorsese, 206 dakikalık Dolunay Katilleri'nin Ari Aster ya da Val Lewton gibi yönetmenlerin korku filmleriyle aynı çizgide olduğunu söyledi.
"Ari Aster'in Ritüel (Midsommar) ya da Korkuyorum (Beau Is Afraid) gibi iyi korku filmlerinin tarzını ve temposunu çok seviyorum" diyen usta yönetmen şu ifadeleri kullandı:
"Bu filmlerin temposu Val Lewton'un B filmlerine, Jacques Tourneur'ün "Kedi Kız" (Cat People) ya da "Bir Zombi ile Yürüdüm" (I Walked With a Zombie) filmlerine kadar uzanıyor. Biraz daha yavaş, biraz daha sessiz."
Scorsese, "Hikayede kurgusal olmayan, Osage kültürüyle ilgili sahnelere yer vermek konusunda çok endişeliydim. Bebek isimleri, cenazeler ve düğünler gibi geleneklere ait sahneleri bırakmak... Böylece insanlar hakkında biraz daha fazla şey anlamaya başlayabilirdik. Pek çok insanın filmin dünyasına kendilerini kaptıracaklarından emindim" dedi.
"WESTERN BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜ"
Filmin polisiye olmadığını belirten Martin Scorsese, filmin köklerinin 20. yüzyılın ortalarına, John Ford'un "Çöl Aslanı"na (The Searchers) dayandığını açıkladı.
Ünlü yönetmen, "Her zaman bir western çekmek istemiştim ama western türünün Sam Peckinpah ve "Vahşi Belde"yle (The Wild Bunch) sona erdiğini düşünüyordum. Western başka bir şeye dönüştü, biçimle ilgili bir şeye, Amerika'nın bugünkü değerlerini yansıtmayan bir şeye" dedi.
TÜM DÜNYADA AYNI ANDA VİZYONA GİRECEK
1920'lerin Oklahoma'sında Osage halkının petrol rezervlerinin peşindeki dolandırıcıların hikayesini anlatan "Dolunay Katilleri" filminin kadrosunda; Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Brendan Fraser, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion ve Tantoo Cardinal gibi isimler yer alıyor.
Seçili sinema salonlarında vizyona girmesi planlanan filmin tüm dünyada aynı anda vizyona gireceği açıklandı. 3 saat 26 dakika uzunluğundaki film, 20 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.
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