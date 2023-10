Martin Scorsese son filmi Dolunay Katilleri'ne ilham veren meslektaşını açıkladı

"WESTERN BAŞKA BİR ŞEYE DÖNÜŞTÜ"

Filmin polisiye olmadığını belirten Martin Scorsese, filmin köklerinin 20. yüzyılın ortalarına, John Ford'un "Çöl Aslanı"na (The Searchers) dayandığını açıkladı.



Ünlü yönetmen, "Her zaman bir western çekmek istemiştim ama western türünün Sam Peckinpah ve "Vahşi Belde"yle (The Wild Bunch) sona erdiğini düşünüyordum. Western başka bir şeye dönüştü, biçimle ilgili bir şeye, Amerika'nın bugünkü değerlerini yansıtmayan bir şeye" dedi.