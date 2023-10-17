Martin Scorsese son filmi Dolunay Katilleri'ne ilham veren meslektaşını açıkladı

Hollywood'un usta yönetmenlerinden Martin Scorsese, The Irish Times'a konuştu. Ünlü isim, western ve korku gibi türlerin karışımından oluşan "Dolunay Katilleri" filminin ilham kaynağını açıkladı.



ARI ASTER VE VAL LEWTON'DAN ETKİLENMİŞ

Scorsese, 206 dakikalık Dolunay Katilleri'nin Ari Aster ya da Val Lewton gibi yönetmenlerin korku filmleriyle aynı çizgide olduğunu söyledi.

"Ari Aster'in Ritüel (Midsommar) ya da Korkuyorum (Beau Is Afraid) gibi iyi korku filmlerinin tarzını ve temposunu çok seviyorum" diyen usta yönetmen şu ifadeleri kullandı:



"Bu filmlerin temposu Val Lewton'un B filmlerine, Jacques Tourneur'ün "Kedi Kız" (Cat People) ya da "Bir Zombi ile Yürüdüm" (I Walked With a Zombie) filmlerine kadar uzanıyor. Biraz daha yavaş, biraz daha sessiz."

