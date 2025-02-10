Martin Scorsese'den Robert Eggers imzalı Nosferatu'ya övgüler

Son olarak Dolunay Katilleri filmiyle gündeme gelen ödüllü yönetmen Martin Scorsese, TCM'den Dave Karger'la kariyeri ve geçmişten günümüze kendisini etkileyen filmler hakkında konuştu.

Korku sinemasına olan sevgisini dile getiren usta yönetmen, Robert Eggers imzalı Nosferatu'yu izleyip izlemediği sorusuna yanıt verdi.

"MUHTEŞEM"

82 yaşındaki Martin Scorsese, "Muhteşem. Bu adamın yaptığı her şey harika. Ve bu film öyle ki izledikten sonra fazla bir şey yapamıyorsun. Hâlâ o dünyanın içindesin. Transilvanya'daymışsın gibi hissediyorsun. Vay be! Adam harika bir şey yapmış" dedi.