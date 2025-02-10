Martin Scorsese'den Robert Eggers imzalı Nosferatu'ya övgüler
Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olan Oscar ödüllü yönetmen Martin Scorsese, Robert Eggers'in son filmi Nosferatu'ya övgüler yağdırdı.
Son olarak Dolunay Katilleri filmiyle gündeme gelen ödüllü yönetmen Martin Scorsese, TCM'den Dave Karger'la kariyeri ve geçmişten günümüze kendisini etkileyen filmler hakkında konuştu.
Korku sinemasına olan sevgisini dile getiren usta yönetmen, Robert Eggers imzalı Nosferatu'yu izleyip izlemediği sorusuna yanıt verdi.
"MUHTEŞEM"
82 yaşındaki Martin Scorsese, "Muhteşem. Bu adamın yaptığı her şey harika. Ve bu film öyle ki izledikten sonra fazla bir şey yapamıyorsun. Hâlâ o dünyanın içindesin. Transilvanya'daymışsın gibi hissediyorsun. Vay be! Adam harika bir şey yapmış" dedi.
NOSFERATU HAKKINDA
Bill Skarsgard ve Lily-Rose Depp'in başrolünde yer aldığı Nosferatu filminde Nicolas Hoult, Willem Dafoe ve Aaron Taylor-Johnson gibi isimler yer alıyor. Film, genç bir kadına karşı saplantılı duygular besleyen dehşet verici vampir Nosferatu'nun gotik hikayesini konu alıyor.
F.W. Murnau'nun 1922 tarihli Nosferatu filmine yeni bir yorum getirecek olan filmin senaryosunu da yönetmen Robert Eggers kaleme aldı. 1922 yılında Almanya'da çekilen ve Alman dışavurumculuğu akımının başyapıtlarından biri sayılan sessiz korku filminde Max Schreck, vampir kont Kont Orlok rolündedir.
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