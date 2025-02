Martin Scorsese'nin yıldız kadrolu yeni filmi: DiCaprio, Blunt ve Johnson başrolde

Martin Scorsese, Hawaii'de geçen yıldızlarla dolu bir suç filmiyle ses getirmeye hazırlanıyor. Yönetmenin yeni filminde Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio ve Emily Blunt rol alacak.

Scorsese, gazeteci ve yazar Nick Bilton'ın senaryosunu beyazperdeye uyarlayacak.

FİLMİN KONUSU NE?



Scorsese'nin Goodfellas ve The Departed filmlerinin tarzındaolacağı açıklanan film, 1960'lar ve 1970'lerde Hawaii adalarının kontrolünü ele geçirmek için mücadele eden bir mafya babasını konu alıyor. Scorsese, Johnson, Blunt, DiCaprio, Bilton, Dany Garcia, Lisa Frechette ve Rick Yorn filmin yapımcıları olacak. Bilton, HBO'nun The Idol ve Netflix dizisi Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal gibi projelerle tanınıyor.

Hollywood Reporter, geçen ay Erik Larson'ın çok satan kitabı The Devil in the White City'nin Scorsese tarafından beyazperdeye uyarlanacağını ve DiCaprio'nun başrolü üstleneceğini bildirdi.

İkili, Killers of the Flower Moon, The Wolf of Wall Street, Shutter Island, The Departed, The Aviator ve Gangs of New York gibi filmlerde birlikte çalıştı.