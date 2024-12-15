Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Çok zor bir görev gibi gelmedi

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'yla Marvel Sinematik Evreni'ne katılan usta oyuncu Harrison Ford, son rolündeki performansıyla ilgili pek kaygı duymadığını açıkladı.

Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Çok zor bir görev gibi gelmedi

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'yla Sinematik Evreni'ne katılacak olan 82 yaşındaki , filmde Thaddeus Thunderbolt Ross, namı diğer Red Hulk karakterini canlandıracak.

Son rölüyle alakalı konuşan Ford, Empire'a verdiği röportajda çekiminin ofiste herhangi bir gün gibi olduğunu ve rolünün çok zor bir oyunculuk görevi olmadığını söyledi.

Usta oyuncu, sözlerine "Sinemacıların amacını anlamaya ve onlara faydalı olmaya çalıştım. Geceleri evde oturup 'Hulk'a dönüştüğümde ne yapmak istiyorum?' diye kafa yormadım. Bana çok zor bir oyunculuk görevi gibi gelmedi" diye devam etti.

Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Çok zor bir görev gibi gelmedi - 1

ROLÜ WILLIAM HURT'TEN DEVRALDI

Ford, Thaddeus "Thunderbolt" Ross rolünü, 2022'de hayatını kaybeden William Hurt'ten devralıyor.

Hayatını kaybetmiş yıldızın yerine geçmekten biraz endişe duyduğunu itiraf eden , "İzleyiciler başkalarının bunu yaptığını gördükten sonra karakteri canlandırmanın doğru yolunu bulmaya azimliydim.  Evreni'ne yalnızca biraz aşinayım, ben başka bir evrende yaşıyorum ama iyi vakit geçiriyor gibi görünen harika oyuncuların yer aldığı bir dizi filmi izledim. Ben de 'Peki, ben neden olmayayım?' diye düşündüm" dedi. 

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