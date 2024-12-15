Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Çok zor bir görev gibi gelmedi
Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'yla Marvel Sinematik Evreni'ne katılan usta oyuncu Harrison Ford, son rolündeki performansıyla ilgili pek kaygı duymadığını açıkladı.
Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'yla Marvel Sinematik Evreni'ne katılacak olan 82 yaşındaki Harrison Ford, filmde Thaddeus Thunderbolt Ross, namı diğer Red Hulk karakterini canlandıracak.
Son rölüyle alakalı konuşan Ford, Empire'a verdiği röportajda Marvel çekiminin ofiste herhangi bir gün gibi olduğunu ve rolünün çok zor bir oyunculuk görevi olmadığını söyledi.
Usta oyuncu, sözlerine "Sinemacıların amacını anlamaya ve onlara faydalı olmaya çalıştım. Geceleri evde oturup 'Hulk'a dönüştüğümde ne yapmak istiyorum?' diye kafa yormadım. Bana çok zor bir oyunculuk görevi gibi gelmedi" diye devam etti.
ROLÜ WILLIAM HURT'TEN DEVRALDI
Ford, Thaddeus "Thunderbolt" Ross rolünü, 2022'de hayatını kaybeden William Hurt'ten devralıyor.
Hayatını kaybetmiş yıldızın yerine geçmekten biraz endişe duyduğunu itiraf eden Harrison Ford, "İzleyiciler başkalarının bunu yaptığını gördükten sonra karakteri canlandırmanın doğru yolunu bulmaya azimliydim. Marvel Evreni'ne yalnızca biraz aşinayım, ben başka bir evrende yaşıyorum ama iyi vakit geçiriyor gibi görünen harika oyuncuların yer aldığı bir dizi Marvel filmi izledim. Ben de 'Peki, ben neden olmayayım?' diye düşündüm" dedi.
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