Marvel Evreni'ne katılan Harrison Ford: Çok zor bir görev gibi gelmedi

Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya'yla Marvel Sinematik Evreni'ne katılacak olan 82 yaşındaki Harrison Ford, filmde Thaddeus Thunderbolt Ross, namı diğer Red Hulk karakterini canlandıracak.

Son rölüyle alakalı konuşan Ford, Empire'a verdiği röportajda Marvel çekiminin ofiste herhangi bir gün gibi olduğunu ve rolünün çok zor bir oyunculuk görevi olmadığını söyledi.

Usta oyuncu, sözlerine "Sinemacıların amacını anlamaya ve onlara faydalı olmaya çalıştım. Geceleri evde oturup 'Hulk'a dönüştüğümde ne yapmak istiyorum?' diye kafa yormadım. Bana çok zor bir oyunculuk görevi gibi gelmedi" diye devam etti.