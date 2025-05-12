Marvel filmi Thunderbolts gişedeki liderliğini sürdürüyor
Florence Pugh, Sebastian Stan ve David Harbour gibi isimlerin rol aldığı Thunderbolts filmi, ABD gişedesinde zirveye yerleşti.
Vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesine yerleşen Thunderbolts filmi liderliğini sürdürüyor. Film, geçtiğimiz hafta sonu 33, 1 milyon dolar hasılat elde etti. Marvel'ın yeni filmi ABD'de toplamda 128 milyon dolar, dünya çapında ise 272 milyon dolar hasılata ulaştı.
Variety'nin haberine göre, 74 milyon dolar hasılatla açılış yapan filmin bilet satışları yüzde 55 oranında düştü.
ABD gişesinde Ryan Coogler imzalı Sinners, 21 milyon dolar ile ikinci sıraya yerleşti. Rekor üstüne rekor kıran Bir Minecraft Filmi ise 8 milyon dolar ile üçüncü sırada.
THUNDERBOLTS HAKKINDA
Alışılmışın dışında bir antikahraman ekibinin bir araya geldiği filmin yönetmen koltuğunda Jake Schreier oturuyor. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster ve John Walker karakterlerinden oluşan ekip üyeleri, geçmişlerinin en karanlık yönleriyle yüzleşmek zorunda kalacakları tehlikeli bir göreve çıkacak.
YENİ MARVEL FİLMİ 2026'DA VİZYONA GİRECEK
Öte yandan, Iron Man rolüyle akıllarda yer eden Robert Downey Jr. yeni Avengers filminde rol alacak. Amerikalı oyuncu Marvel'in kötü karakterlerinden biri olan Doctor Doom'u canlandıracak. Russo Kardeşler ise yine yönetmen koltuğunda oturacak.
Filmin 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi planlanıyor.
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