Marvel filmi Thunderbolts gişedeki liderliğini sürdürüyor

Vizyondaki ilk haftasında gişenin zirvesine yerleşen Thunderbolts filmi liderliğini sürdürüyor. Film, geçtiğimiz hafta sonu 33, 1 milyon dolar hasılat elde etti. Marvel'ın yeni filmi ABD'de toplamda 128 milyon dolar, dünya çapında ise 272 milyon dolar hasılata ulaştı.

Variety'nin haberine göre, 74 milyon dolar hasılatla açılış yapan filmin bilet satışları yüzde 55 oranında düştü.

ABD gişesinde Ryan Coogler imzalı Sinners, 21 milyon dolar ile ikinci sıraya yerleşti. Rekor üstüne rekor kıran Bir Minecraft Filmi ise 8 milyon dolar ile üçüncü sırada.

