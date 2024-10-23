Marvel imzalı "Blade" vizyon takviminden çıkarıldı

Merakla beklenen Blade filminin vizyon tarihi yine değişti.

Marvel imzalı "Blade" vizyon takviminden çıkarıldı

Mahershala Ali'nin vampir avcısı unvanını üstleneceği Blade için hazırlıklar sürerken Studios'tan yeni bir açıklama geldi. 7 Kasım 2025'te vizyona girmesi planan ve defalarca yazarı ve yönetmeni değişen , Disney'in film takviminden çıkarıldı.

Oscar ödüllü Mahershala Ali'nin rol alacağı film yerine, yeni "Predator" filmi "Predator: Badlands" vizyona girecek. Marvel, projeyi ilk olarak 2019 yılında San Diego Comic-Con'da duyurmuştu.

Marvel ayrıca, henüz adını açıklamadığı üç film için vizyon tarihleri açıkladı: 18 Şubar 2028, 5 Mayıs 2028 ve 10 Kasım 2028.

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