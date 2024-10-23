Marvel imzalı "Blade" vizyon takviminden çıkarıldı

Mahershala Ali'nin vampir avcısı unvanını üstleneceği Blade için hazırlıklar sürerken Marvel Studios'tan yeni bir açıklama geldi. 7 Kasım 2025'te vizyona girmesi planan ve defalarca yazarı ve yönetmeni değişen film, Disney'in film takviminden çıkarıldı.

Oscar ödüllü Mahershala Ali'nin rol alacağı film yerine, yeni "Predator" filmi "Predator: Badlands" vizyona girecek. Marvel, projeyi ilk olarak 2019 yılında San Diego Comic-Con'da duyurmuştu.

Marvel ayrıca, henüz adını açıklamadığı üç film için vizyon tarihleri açıkladı: 18 Şubar 2028, 5 Mayıs 2028 ve 10 Kasım 2028.