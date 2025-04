Marvel imzalı Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar için geri sayım başladı

Marvel Sinematik Evreni'nin ilk Fantastik Dörtlü filmi olan The Fantastic Four: First Steps'in afişi yayınlandı. Başrollerini Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach ve Joseph Quinn'in paylaştığı film 25 Temmuz’da vizyona girecek.



Aksiyon ve macera dolu bu yapımda ayrıca Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne ve Sarah Niles gibi isimler de rol alıyor.