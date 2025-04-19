Marvel imzalı Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar için geri sayım başladı

Aksiyon ve macera dolu bu yapımda ayrıca Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne ve Sarah Niles gibi isimler de rol alıyor.

FİLMİN KONUSU



Kahramanlıkları ile aile bağlarını dengelemeye çalışan ekip, dünyayı açgözlü bir uzay tanrısı olan Galactus’a (Ralph Ineson) ve onun gizemli habercisi Silver Surfer’a (Julia Garner) karşı savunmak zorunda kalır. Ancak Galactus’un dünyayı ve içindekileri yok etme planı zaten yeterince korkutucuyken, işler aniden çok daha kişisel bir hal alır.



Matt Shakman filmin yönetmen otururken, yapımcılığını Kevin Feige, yürütücü yapımcılığını ise Louis D’Esposito, Grant Curtis ve Tim Lewis üstleniyor.