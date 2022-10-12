Marvel'ın Avengers, Fantastik Dörtlü, Blade ve Deadpool filmlerine erteleme

Marvel, merakla beklenen Avengers, Fantastik Dörtlü, Blade ve Deadpool gibi dört filminin ertelendiğini duyurdu.

Marvel'ın Avengers, Fantastik Dörtlü, Blade ve Deadpool filmlerine erteleme

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Marvel, son yıllarda büyük başarı yakaladığı Marvel Sinematik Evreni (MCU) içinde yer alan dört adet filmin vizyon tarihini erteledi.

Buna göre Oscar ödüllü Mahershala Ali’nin başrolde yer alacağı Blade filmi, 3 Kasım 2023’ten 6 Eylül 2024’e ertelendi.

Fantastik Dörtlü’nün de 8 Kasım 2024’ten 14 Şubat 2025’e ertelendiğini duyuruldu. Deadpool 3 ise normalde Fantastik Dörtlü’nün çıkacağı 8 Kasım 2024’te vizyona girecek.

Avengers: Secret Wars’ın da vizyon tarihinde değişikliğe gidildi. Marvel’ın en sevilen hikayelerinden birini konu edinecek yapım 7 Kasım 2025’ten 1 Mayıs 2026’ya ertelendi.

Marvel'ın Avengers, Fantastik Dörtlü, Blade ve Deadpool filmlerine erteleme - 1

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