Marvel'ın Avengers, Fantastik Dörtlü, Blade ve Deadpool filmlerine erteleme

Marvel, son yıllarda büyük başarı yakaladığı Marvel Sinematik Evreni (MCU) içinde yer alan dört adet filmin vizyon tarihini erteledi.



Buna göre Oscar ödüllü Mahershala Ali’nin başrolde yer alacağı Blade filmi, 3 Kasım 2023’ten 6 Eylül 2024’e ertelendi.



Fantastik Dörtlü’nün de 8 Kasım 2024’ten 14 Şubat 2025’e ertelendiğini duyuruldu. Deadpool 3 ise normalde Fantastik Dörtlü’nün çıkacağı 8 Kasım 2024’te vizyona girecek.



Avengers: Secret Wars’ın da vizyon tarihinde değişikliğe gidildi. Marvel’ın en sevilen hikayelerinden birini konu edinecek yapım 7 Kasım 2025’ten 1 Mayıs 2026’ya ertelendi.