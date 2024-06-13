Marvel'ın "Blade" filminde yönetmen krizi

Marvel, “Blade”in yeniden çevrimini ilk kez, 2019 yılında San Diego’daki Comic-Con’da duyurmuştu. Mahershala Ali'nin vampir avcısı unvanını üstleneceği Blade için hazırlıklar sürerken Hollywood senaristlerinin 15 yıl sonra greve gitmeleri, yapımının ertelenmesine neden olmuştu.
Eric Pearson'ın senaryoyu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Yann Demange'ın oturduğu Blade filminde üzücü bir gelişme yaşandı.
İki yıl önce projeye Bassam Tariq yerine dahil olan Yann Demange'ın projeden ayrıldığı ortaya çıktı. Haberi duyuran The Wrap, ayrılığın dostane olduğunu ve bir süre önce gerçekleştiğini belirtti.
Vizyon tarihi defalarca ertelenen "Blade" filminin 7 Kasım 2025'te beyazperdede olması bekleniyor.
BLADE'İN KONUSU
Blade, Marvel Comics tarafından yaratılmış süper-kahramanlık ve vampir avcılığı yapan kurgusal bir çizgi roman karakteridir.
Asıl adı Eric Brooks olan Blade, dünyaya vampir bir adamın ve normal bir kadının çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Ancak o daha doğmadan babası onu terk eder, annesi ise ona tek başına bakamayacağını düşünür ve onu sokağa bırakır. Bunun bir nedeni de onun da giderek bir vampire dönüşmeye başlamasıdır. Blade sokaklarda büyür. Daha çocukken diğerlerinden farklı olduğunu fark eder. O tam bir vampir değildir, ama kana ihtiyaç duyar ve diğer vampirler kadar da güçlüdür. Bu yeteneklerini fark eden bir vampir avcısı olan Whistler, onu yanına alır ve eğitir, böylece Blade vampirlerin kabusu olur. Bir yandan da tam bir vampire dönüşmeden annesini bulmak hayattaki tek amacıdır.
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