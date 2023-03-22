Marvel’ın görsel efektlerden sorumlu başkanı şirketten ayrıldı

Son zamanlarda Marvel filmleri kalitesiz görsel efektler nedeniyle eleştiriliyordu. Şirketten konuyla ilgili ilk adım geldi.
Uzun süredir Marvel Studios'ta çalışan ve 2021'den beri görsel efekt başkanlığı görevini yürüten Victoria Alonso şirketten ayrıldı.
2005 yılında Görsel Efektler ve Post Prodüksiyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak Marvel’a dahil olan Alonso’nun ayrılığının nedeni belirsizliğini koruyor.
Victoria Alonso, 'Iron Man', 'Iron Man 2', 'Thor', 'Captain America: The First Avenger' gibi dev yapımlarda büyük görevler üstlenmişti.
Alonso’nun yerine gelecek isim henüz açıklanmadı.
"ASLA MARVEL'DA ÇALIŞMAM"
Öte yandan Marvel ile birlikte çalışan görsel efekt sanatçıları, şirket hakkında bir takım iddialarda bulunmuştu.
Çalışanlar, Marvel ile birlikte çalışmanın ne kadar yorucu ve stresli olduğundan yakınırken, birçoğu da bir daha asla Marvel ile çalışmayacağını, Marvel ile çalışmanın CV’ye olan katkısının da yaptıkları fedakarlıklara değmediğini belirtti.