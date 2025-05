Marvel'ın yeni filmi Thunderbolts çok beğenildi

Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen ve Olga Kurylenko'nun başrollerini paylaştığı Thunderbolts filmi vizyona girdi. Marvel'ın yeni filmi ABD'de 76 milyon dolar hasılat elde etti. Film dünya çapında ise 162 milyon dolar hasılat elde etti.



Marvel'ın bir önceki filmi Captain America: Brave New World'ün (192 milyon dolar) açılış hasılatının gerisinde kalan Thunderbolts filmi, eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not almayı başladı. Brave New World'e kıyasla oldukça iyi yorumlar alan filmin gişe hasılatının önümüzdeki günlerde artacağı düşünülüyor.



THUNDERBOLTS HAKKINDA

Alışılmışın dışında bir antikahraman ekibinin bir araya geldiği filmin yönetmen koltuğunda Jake Schreier oturuyor. Yelena Belova, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster ve John Walker karakterlerinden oluşan ekip üyeleri, geçmişlerinin en karanlık yönleriyle yüzleşmek zorunda kalacakları tehlikeli bir göreve çıkacak.