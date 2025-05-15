Maserati: The Brothers filminde Al Pacino sürprizi

Maserati markasının arkasındaki aileyi konu alan Maserati: The Brothers filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yönetmen koltuğunda Bobby Moresco'nun oturduğu filme yeni bir oyuncu daha katıldı.

Variety'nin haberine göre; Filmin yapımcısı Andrea Iervolino, Al Pacino’nun filmde Vincenzo Vaccaro karakterini canlandıracağını duyurdu.

Vaccaro, Maserati ailesine kuruluş yıllarında maddi ve manevi destek sağlayan önemli bir figür olarak biliniyor.

Filmin daha önce açıklanan oyuncu kadrosunda Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone ve Salvatore Esposito gibi yıldız isimler yer alıyor.

Çekimleri Roma'da tamamlanacak olan Maserati: The Brothers filminin 2025 yılının sonbaharında vizyona girmesi bekleniyor.



