Matrix filmlerinin yeni adresi belli oldu

Matrix, Ocean's Eleven ve Joker gibi ünlü filmlerin yapımcısı Village Roadshow Entertainment Group geçtiğimiz aylarda iflas başvurusunda bulunmuştu. Film kütüphanesini satışa çıkaran şirket, Warner Bros yapım şirketi ile girdiği rekabetin ve bağımsız film sektörünün ilerleyişinin, mali durumunu kötü etkilediğini duyurmuştu.

Variety'nin haberine göre, Alcon Media Group 417,5 milyon dolara Village Roadshow Entertainment Group'un film kütüphanesini satın aldı.

Kütüphanede toplam 108 film yer alıyor.

Şirketin 1997'den bu yana Warner Brothers Pictures ile ortak yapımcılığını ve ortak finansmanını üstlendiği filmler arasında Mad Max: Fury Road, Ocean's Eleven serisi, The Matrix üçlemesi, Joker, Ready Player One, Sherlock Holmes ve Wonka gibi yapımlar var.

