Matt Damon ile Ben Affleck yeniden bir arada: Sıradaki projeleri belli oldu

İlk olarak kendilerine En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar Ödülü kazandıran ve kariyerlerini başlatan "Can Dostum" (Good Will Hunting) adlı filmde birlikte çalışan Matt Damon ile Ben Affleck'in yeni projesi belli oldu.

Yıldız isimlerin kısa bir süre önce Animals adlı yeni bir filmde bir araya gelecekleri duyurulmuştu. Ancak Animals'ın beklemeye alınmasıyla Hollywood yıldızları başka bir proje üzerinde anlaştı.