Matt Damon ile Ben Affleck yeniden bir arada: Sıradaki projeleri belli oldu

Çocukluk yıllarından beri yakın arkadaş olan ve defalarca aynı projede yer alan Matt Damon ile Ben Affleck'in yeni projesi belli oldu.

Matt Damon ile Ben Affleck yeniden bir arada: Sıradaki projeleri belli oldu

İlk olarak kendilerine En İyi Özgün Senaryo dalında Oscar Ödülü kazandıran ve kariyerlerini başlatan "Can Dostum" (Good Will Hunting) adlı filmde birlikte çalışan ile 'in yeni projesi belli oldu.

Yıldız isimlerin kısa bir süre önce Animals adlı yeni bir filmde bir araya gelecekleri duyurulmuştu. Ancak Animals'ın beklemeye alınmasıyla Hollywood yıldızları başka bir proje üzerinde anlaştı.

Matt Damon ile Ben Affleck yeniden bir arada: Sıradaki projeleri belli oldu - 1

Deadline'ın haberine göre; Damon ile Affleck, Joe Carnahan'ın yazıp yöneteceği "RIP" adlı suç ve gerilim filminde rol alacak.

Konusu gizli tutulan filmin çekimlerinin bu sonbaharda başlaması bekleniyor.

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