Matt Damon ve Ben Affleck Michael Jordan için film hazırlığında

Uzun yıllardır arkadaş olan ve beraber film projelerinde sık sık yer alan Ben Affleck ve Matt Damon, Michael Jordan hakkında bir film projesinde yer almaya hazırlanıyor. Film, Nike'ın eski yöneticisi Sonny Vaccarro'nun, NBA oyuncusu Michael Jordan ile yaptığı anlaşmayı konu alacak.

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA



Damon'ın Sunny Vaccaro'yu, Affleck'in ise Nike'ın yardımcı kurucusu Phil Knight'ı canlandıracağı film, 80'lerin ortasında kariyerinde yükselişe geçen Jordan'ın ve ayakkabı markası Nike'ın arasındaki milyar dolarlık anlaşmayı işleyecek.



SPOR DÜNYASI İÇİN BÜYÜK BİR ADIM



O dönem neredeyse imkansız gibi görünen bu sponsorluk anlaşması, spor markası ve bir sporcu arasında yapılan en büyük ortaklıklardan biri olarak görülüyor. Jordan'ın Nike ile imzaladığı bu global anlaşma, çağdaş spor ayakkabı dünyası için yeni bir dönemin kapılarını araladı.



Amazon Studios ve Skydance Sports'ın yapımcılığını üstlendiği filmin adı henüz netleşmedi.

