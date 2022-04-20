Matt Damon ve Ben Affleck Michael Jordan için film hazırlığında

Sıkı dostlar Ben Affleck ve Matt Damon yeni bir film projesi için bir araya geliyor. Nike'ın eski yöneticisi Sonny Vaccarro'nun hayatını işleyecek olan film, efsane basketbol oyuncusu Michael Jordan'ın Nike ile yaptığı milyar dolarlık anlaşmayı konu alacak.

Matt Damon ve Ben Affleck Michael Jordan için film hazırlığında

Haberler - ntv.com.tr 20.04.2022 - 12:03 | Son Güncelleme : 20.04.2022 - 12:31

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Uzun yıllardır arkadaş olan ve beraber film projelerinde sık sık yer alan ve Matt DamonMichael Jordan hakkında bir film projesinde yer almaya hazırlanıyor.

, Nike'ın eski yöneticisi Sonny Vaccarro'nun, NBA oyuncusu Michael Jordan ile yaptığı anlaşmayı konu alacak.

MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Damon'ın Sunny Vaccaro'yu, Affleck'in ise Nike'ın yardımcı kurucusu Phil Knight'ı canlandıracağı film, 80'lerin ortasında kariyerinde yükselişe geçen Jordan'ın ve ayakkabı markası Nike'ın arasındaki milyar dolarlık anlaşmayı işleyecek.

SPOR DÜNYASI İÇİN BÜYÜK BİR ADIM

O dönem neredeyse imkansız gibi görünen bu sponsorluk anlaşması, spor markası ve bir sporcu arasında yapılan en büyük ortaklıklardan biri olarak görülüyor. Jordan'ın Nike ile imzaladığı bu global anlaşma, çağdaş spor ayakkabı dünyası için yeni bir dönemin kapılarını araladı. 

Amazon Studios ve Skydance Sports'ın yapımcılığını üstlendiği filmin adı henüz netleşmedi.

Good Will Hunting (1997)
Good Will Hunting (1997)

ÜÇÜNCÜ KEZ BİR ARADA

Bu proje, Damon ve Affleck'in bir araya geldiği üçüncü yapım olacak. 1997 yapımı 'Good Will Hunting' filminde rol alan ve iki Oscar kazanan ikili, son olarak Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği 'Son Düello' filminde bir araya gelmişti.

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