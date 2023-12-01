Matt Smith başrolde: Nick Cave'in romanı dizi oluyor

HEYECANINI PAYLAŞTI

The Hollywood Reporter'a konuşan Cave, romanının dizi olmasıyla ilgili; "Nihayet, bu hikayeyi üstlenecek cesarete sahip biri çıktı. Sky ve Clerkenwell Films'in Bunny'yi tüm kusurlu ihtişamıyla hayata geçirecek olmasından büyük heyecan duyuyorum ve onu canlandırması için Matt Smith'ten daha iyisini düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.