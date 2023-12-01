Matt Smith başrolde: Nick Cave'in romanı dizi oluyor

Avusturalyalı şarkıcı Nick Cave'in 2009 tarihli romanı "Bunny Munro'nun Ölümü" adlı roman televizyona uyarlanıyor.
Karısı Libby'nin intiharıyla hayatı altüst olan ve kapı kapı dolaşarak güzellik ürünleri satan seks bağımlısı bir adamı anlatan "Bunny Munro'nun Ölümü" romanından uyarlanacak diziyi, Pete Jackson'ın senaryosunu kaleme alacak.
Jackson, 6 bölümlük dizinin baş yapımcılığını da üstlenecek. Dizinin yönetmen koltuğunda Isabella Eklöf oturuken; başrolünde ise The Crown dizisinin yıldızı Matt Smith yer alacak.
HEYECANINI PAYLAŞTI
The Hollywood Reporter'a konuşan Cave, romanının dizi olmasıyla ilgili; "Nihayet, bu hikayeyi üstlenecek cesarete sahip biri çıktı. Sky ve Clerkenwell Films'in Bunny'yi tüm kusurlu ihtişamıyla hayata geçirecek olmasından büyük heyecan duyuyorum ve onu canlandırması için Matt Smith'ten daha iyisini düşünemiyorum" ifadelerini kullandı.
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