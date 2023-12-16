Mattel'den yeni oyuncak bebek filmi: American Girl için hazırlıklar başladı

"American Girl" oyuncak bebeklerinin film uyarlaması için Mattel Films, Paramount Pictures ve Temple Hill Entertainment, Mattel markası Barbie'nin başarısı sonrası bir araya geliyor.
"SİNEMATİK EVREN İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN"
Filmin hem senaryosunu hem yapımcılığını Lindsey Anderson Beer üstlenecek. Çocukluk deneyimlerinden bahseden Anderson Beer bebeklerle ilgili duygularını “Büyürken kız kardeşim ve ben American Girl kızlarıydık. Onlar sadece bebek değillerdi; dünyalarına girip keşfedebildiğimiz gerçek bireylerin vücut bulmuş halleriydiler. Tarihsel olarak doğru kişilikleri ve sürükleyici geçmiş hikayeleri onları sinematik evren için biçilmiş kaftan yapıyor" diye anlattı.
"AMERICAN GIRL SEVİLEN BİR SERİ"
Mattel Films Başkanı Robbie Brenner ise yaptığı açıklamada; “American Girl, milyonlarca sadık hayrana sahip, tarih ve hikaye anlatımı açısından zengin, sevilen bir seri. Marka, oyuncak bebekler, kitaplar, canlı deneyimler ve televizyon filmleri aracılığıyla onlarca yıldır kalpleri fethediyor. Mattel Films'in ivmesini sürdürmekten ve American Girl'ü beyaz perdede hayata geçirmek için Paramount Pictures, Temple Hill Entertainment ve Lindsey Anderson Beer ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan American Girl bebekleri, daha önce Julia Roberts'ın baş yapımcılığını üstlendiği çok sayıda filmle ekrana uyarlanmıştı. "Kit Kittredge: An American Girl" filmi ise 2008'de sinemalarda gösterime giren tek uyarlama olmuştu.
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