Mattel'den yeni oyuncak bebek filmi: American Girl için hazırlıklar başladı

"AMERICAN GIRL SEVİLEN BİR SERİ"

Mattel Films Başkanı Robbie Brenner ise yaptığı açıklamada; “American Girl, milyonlarca sadık hayrana sahip, tarih ve hikaye anlatımı açısından zengin, sevilen bir seri. Marka, oyuncak bebekler, kitaplar, canlı deneyimler ve televizyon filmleri aracılığıyla onlarca yıldır kalpleri fethediyor. Mattel Films'in ivmesini sürdürmekten ve American Girl'ü beyaz perdede hayata geçirmek için Paramount Pictures, Temple Hill Entertainment ve Lindsey Anderson Beer ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan American Girl bebekleri, daha önce Julia Roberts'ın baş yapımcılığını üstlendiği çok sayıda filmle ekrana uyarlanmıştı. "Kit Kittredge: An American Girl" filmi ise 2008'de sinemalarda gösterime giren tek uyarlama olmuştu.