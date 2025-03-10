Matthew McConaughey uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönüyor
Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, son olarak 2019 yılında Guy Ritchie imzalı The Gentlemen filminde rol almıştı. Ünlü isim, 6 yıl sonra sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yıldızlararası, Sınırsızlar Kulübü ve Kaçak gibi yapımlarla adından söz ettiren Matthew McConaughey, uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönüyor.
Son olarak 2019 yılında Guy Ritchie imzalı The Gentlemen filminde Hugh Grant ve Collin Farrell gibi isimlerle rol alan ünlü oyuncu, bu kez The Rivals of Amziah King adlı filmde boy gösterecek.
"OYUNCULUK YAPMAYI NE KADAR SEVDİĞİMİ FARK ETTİM"
Independent Türkçe'nin haberine göre; beyazperdeye dönüş yapması hakkında Variety'ye konuşan 55 yaşındaki Matthew McConaughey, şu ifadeleri kullandı:
"Birkaç şeyi yeniden hatırladım. Birincisi, oyunculuk yapmayı gerçekten ne kadar sevdiğimi fark ettim. İkincisi, kendime dedim ki, 'Hey McConaughey, sen bu işte gerçekten çok iyisin.' Üçüncüsü ise, oyunculuğun benim için bir dinlence olduğunu anladım. Burada kastettiğim şey, performans sergilerken tamamen ona odaklanmam. Sabah evden çıkarken eşim bana, 'Git, işini yap. Çocuklarla ilgileniyorum, biz iyiyiz' diyor. İşte bu benim için tatil gibi çünkü o an sadece tek bir şeye, karakterimin gerçeğini bulmaya odaklanıyorum."
Yönetmen koltuğunda Andrew Patterson'ın oturduğu The Rivals of Amziah King filmi, dünya prömiyerini ABD'nin Teksas eyaletindeki Austin'de her yıl düzenlenen SXSW Festivali kapsamında yapacak. Film, festivalde iki kez gösterilecek.
2013'TE OSCAR ALMIŞTI
Öte yandan Matthew McConaughey, Jean-Marc Vallee'nin yönettiği 2013 yapımı Sınırsızlar Kulübü'ndeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ının sahibi olmuştu
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