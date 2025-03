Yıldızlararası, Sınırsızlar Kulübü ve Kaçak gibi yapımlarla adından söz ettiren Matthew McConaughey, uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönüyor.

Son olarak 2019 yılında Guy Ritchie imzalı The Gentlemen filminde Hugh Grant ve Collin Farrell gibi isimlerle rol alan ünlü oyuncu, bu kez The Rivals of Amziah King adlı filmde boy gösterecek.