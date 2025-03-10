Matthew McConaughey uzun bir aradan sonra beyazperdeye dönüyor

"OYUNCULUK YAPMAYI NE KADAR SEVDİĞİMİ FARK ETTİM"

Independent Türkçe'nin haberine göre; beyazperdeye dönüş yapması hakkında Variety'ye konuşan 55 yaşındaki Matthew McConaughey, şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç şeyi yeniden hatırladım. Birincisi, oyunculuk yapmayı gerçekten ne kadar sevdiğimi fark ettim. İkincisi, kendime dedim ki, 'Hey McConaughey, sen bu işte gerçekten çok iyisin.' Üçüncüsü ise, oyunculuğun benim için bir dinlence olduğunu anladım. Burada kastettiğim şey, performans sergilerken tamamen ona odaklanmam. Sabah evden çıkarken eşim bana, 'Git, işini yap. Çocuklarla ilgileniyorum, biz iyiyiz' diyor. İşte bu benim için tatil gibi çünkü o an sadece tek bir şeye, karakterimin gerçeğini bulmaya odaklanıyorum."