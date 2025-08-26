Matthew McConaughey ve Nic Pizzolatto yeniden aynı projede

Yıldızlararası, Sınırsızlar Kulübü ve Kaçak gibi yapımlarla adından söz ettiren Oscar ödüllü aktör Matthew McConaughey, ünlü senarist ve yapımcı Nic Pizzolatto ile yeni bir projede buluşuyor.

Senaryosunu Pizzolatto'nun kaleme alacağı dizide McConaughey ve Cole Hauser başrol oynayacak.

Deadline'ın haberine göre; henüz adı ve detayları belli olmayan dizinin futbol dünyasında geçmesi bekleniyor.

Uzun süredir arkadaş oldukları bilinen Matthew McConaughey ile Cole Hauser'ın başrolleri paylaşacağı dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.