Mavi Mağara filmine dair merak edilenler

Başrollerini Kerem Bürsin ve Devrim Özkan’ın paylaştığı Mavi Mağara filmi dijital platformda izlenebilecek. Peki filmde hangi oyuncular yer alıyor?

KADRODA KİMLER VAR?

Okan Yalabık, Ece Dizdar, Yüsra Geyik ve Taner Birsel filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

MAVİ MAĞARA'NIN KONUSU NEDİR?



Ay Yapım ve BraveBorn Films’in yapımcılığını yaptığı, yönetmenliğini Altan Dönmez, senaristliğini ise Kerem Bürsin’in Osman Kaya ile birlikte üstlendiği Mavi Mağara, deniz kuvvetlerinde asker olan Cem (Kerem Bürsin) ve eşi Alara (Devrim Özkan) arasındaki aşk hikayesine odaklanıyor.

Cem, Alara ile bir gün birlikte gideceklerine söz verdiği mavi bir mağaraya doğru yolculuğa başlar.