Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson hayatını kaybetti
MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi.
Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson yaşamını yitirdi. Snob Magazin'in göre; 50 yaşındaki Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
74 yaşındaki usta sanatçı, başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı “Kirpi” isimli filmde metin yazarlığı yapan kızıyla birlikte kamera karşısına geçmişti.
EDA ALANSON KİMDİR?
Eda Alanson, Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya geldi. Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetti.
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