Medeniyetler Korosu, depremzedeler için konser verdi

"SESİMİ DUYAN VAR MI?"



Konserin başlamasından 4 dakika 17 saniye sonra şarkıya ara veren koro, "Sesimi duyan var mı?" diye seslendi. Koronun şefliğini üstlenen Yılmaz Özfırat, depremde koro olarak yaşadıklarını anlattı ve konsere gelip dayanışmaya katkıda bulunan Mersinlilere teşekkür etti.



Konseri dinlemeye gelenler, depremlerde hayatını kaybedenlerin ve yıkılan şehirlerin görüntülerinin gösterildiği sırada gözyaşlarını tutamadı. Kimi zaman sanatseverleri hüzünlendiren konser, kimi zaman da keyifli anlar yaşattı. Konserin sonunda, İçel ve Mezitli Soroptimist kulüpleri tarafından, destek verenlere plaket sunuldu, elde edilen gelirin ise Hatay'ı yeniden inşa etmek için kullanılacağı belitildi.

