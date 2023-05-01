Medeniyetlere ev sahipliği yapan Erzincan'ın yeni müzesi ziyaretçilere hazırlanıyor

İKİ YILDA AÇILIŞA HAZIR HALE GETİRİLDİ



İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb ise Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Erzincan Valiliği'nin ortak çalışmasıyla iki yıl gibi kısa bir sürede müzeyi açılışa hazır hale getirdiklerini aktardı.



İki büyük depremle yıkılan Erzincan'ın o acıları içinde hissetmiş illerden biri olduğunu anımsatan Heb, müzecilikte ilk olacak çalışmayla, kentin geçmişinde depremde kaybettiği eserlerin sergilendiği bir alan olacağını dile getirdi.



Kentte yapılacak kazılarda bulunan tarihi eserlerin yeni kurulan müzede sergileneceğine dikkati çeken Heb, "Geçmiş dönemlerde Altıntepe'de kazılar sonrası çıkarılmış birçok eser Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi'ne sergilenmekte. Müzemizin olması bize şu avantaj sağlayacak. Bundan sonraki günlerde illimizde çıkarılacak herhangi değerli bir eser, artık başka bir şehirde değil, kendi topraklarında Erzincan'ımızdaki müzemizde sergilenecek." diye konuştu.



SANAL MÜZE SAYESİNDE DE GEZİLECEK



Heb, butik tarzda engelsiz olarak inşa edilen müzede, görme ve bedensel engelli vatandaşların rahatça gezip bilgi sahibi olabileceği sesli rehberlik sistemi gibi kolaylıkların da olacağını belirtti.



Müze açıldıktan sonra Sanal Müze sistemine dahil edileceğini bildiren Arda Heb, "Dünyanın neresinde olursanız olun Bakanlığımızın Sanal Müze sistemi üzerinden insanlar müzenin içerisini gezip görebilecek. Şu anda Bakanlığımız uhdesinde sanal müze sisteminde gezilip görülebilecek 60'a yakın müze bulunmaktadır" dedi.