Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Burdur'daki Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, iklim şartlarından korunması amacıyla kış ayları boyunca kapalı olan Medusa mozaiği ile Odeion stoası zemin mozaiğinin ziyarete açıldığını duyurdu.

''KASIM AYI SONUNA KADAR ZİYARET EDİLEBİLİR''

Özüdoğru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kış ayları boyunca iklim şartlarından korunması amacıyla üzeri kapatılan Kibyra Medusa mozaiği ile Odeion stoası zemin mozaiği açılmış olup, 2025 kasım ayı sonuna kadar ziyaret edilebilir" bilgisini paylaştı.