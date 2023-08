Meg Ryan 20 yıl sonra ilk kez romantik komedi filminde başrolde

"Melekler Şehri", "Harry ile Sally Tanışınca" ve "Mesajınız Var" gibi yapımlarla tanınan Hollywood'un ünlü ismi Meg Ryan beyazperdeye geri dönüyor. Oyuncu, X-Files dizisiyle tanınan David Duchovny ile "What Happens Later?" adlı filmde başrolleri paylaşacak. Ryan aynı zamanda filmin yönetmenliğini üstleniyor.

61 yaşındaki oyuncu, 20 yıldan daha uzun bir sonra ilk kez bir romedi komedi filminde rol alacak. Ryan son olarak 2001 yılında Hugh Jackman ile "Kate and Leopold" filminde başrolleri paylaşmıştı.