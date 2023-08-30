Meg Ryan 20 yıl sonra ilk kez romantik komedi filminde başrolde

Uzun süredir yaptırdığı estetik ameliyatlarıyla konuşulan ünlü oyuncu Meg Ryan, beyazperdeye geri dönüyor. ABD'li oyuncu son olarak 8 yıl önce bir filmde rol almıştı.

Meg Ryan 20 yıl sonra ilk kez romantik komedi filminde başrolde

"Melekler Şehri", "Harry ile Sally Tanışınca" ve "Mesajınız Var" gibi yapımlarla tanınan Hollywood'un ünlü ismi Meg Ryan beyazperdeye geri dönüyor. Oyuncu, X-Files dizisiyle tanınan David Duchovny ile "What Happens Later?" adlı filmde başrolleri paylaşacak. Ryan aynı zamanda filmin yönetmenliğini üstleniyor.

61 yaşındaki oyuncu, 20 yıldan daha uzun bir sonra ilk kez bir romedi komedi filminde rol alacak. Ryan son olarak 2001 yılında Hugh Jackman ile "Kate and Leopold" filminde başrolleri paylaşmıştı.

Meg Ryan 20 yıl sonra ilk kez romantik komedi filminde başrolde - 1

, eski sevgililer Bill ve Willa'nın yıllar sonra bir havalimanında karlı bir günde karşılaşmasını konu alıyor. Film, 13 Ekim'de vizyona girecek.

61 yaşındaki oyuncunun posterdeki görüntüsünün çok daha genç görünmesi ise Ryan hayranlarının dikkatini çekti.

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