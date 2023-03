Meghan Markle'ın kitabı Türkçede

Meghan Markle’ın, baba ile çocuk arasındaki özel bağı bir annenin gözünden anlattığı çocuk kitabı 'The Bench', 'Bank' adıyla Altın Kitaplar tarafından yayımlandı. Sussex Düşesi'nin kitabı, 2021'de çıktığında İngiltere’de en çok satan kitap haline geldi.

Kitap, farklı etnik kökenlerden gelen baba ve oğullar arasındaki unutulmaz anlara bir pencere açıyor; baba ve oğul arasındaki huzur, güven, inanç ve sevgi dolu anlarda okurları karakterlerle bütünleştiriyor.

Türkçe çevirisini Gökçe Yavaş'ın üstlendiği 'Bank’ın çizimleri, Caldecott ödüllü ve çok satan illüsratör Christian Robinson imzasını taşıyor. Bu kitapta ilk kez suluboya çalışan Christian Robinson, baba sevgisinin güzelliğini, neşesini ve şefkatini bir annenin gözünden yansıtarak sayfaları renklendiriyor.



Meghan Markle ilk çocuk kitabı 'Bank ile ilgili, “Bank, Archie'nin doğumundan bir ay sonra, Babalar Günü'nde eşim için yazdığım bir şiir olarak başladı. O şiir şimdi bir hikaye. Christian suluboya çizimleriyle her kesimden baba ve oğul arasındaki ilişkinin sıcaklığını, neşesini ve samimiyetini yakaladı; çizimler benim için özellikle önemliydi, Christian ve ben bu özel bağı herkesi kapsayacak bir biçimde tasvir etmek için çok çalıştık. Umarım Bank her ailede benimkinde olduğu gibi karşılığını bulur” yorumunda bulunmuştu.

KOPYACILIK SUÇLAMASI

İki çocuk annesi Markle'ın, oğlu Archie ile eşi Prens Harry’nin baba-oğul ilişkisinden ilham alarak yazdığı kitapla Markle’ın, İngiliz yazar Corrinne Averiss’in 2018’de çıkardığı The Boy on the Bench kitabını kopyaladığı öne sürülmüştü. Kitabın konusunun yanı sıra çizimlerinin de benzerliği, kopya suçlamasına dayanak yapılmıştı.

Ancak yazar Corrinne Averiss, kopya iddialarını reddetmiş, “Düşes’in yeni kitabının tanıtımını okudum, bu The Boy on the Bench’le aynı tema ve aynı hikaye değil. Hiçbir benzerlik görmüyorum” ifadesini kullanmıştı.