Meghan Markle'ın programı 2. sezon onayı aldı
Kraliyet hayatına veda ederek Prens Harry ve iki çocuğuyla ABD'de yeni bir sayfa açan Meghan Markle, yeni programıyla gündemde. Düşesin "With Love, Meghan" adlı programı 2. sezon onayı aldı.
Uzun bir aradan sosyal medya hesabını açan Meghan Markle "With Love, Meghan" adlı programla izleyici karşısına çıktı. Markle ile Prens Harry'nin Netflix ile yaptığı 100 milyon dolarlık anlaşma kapsamında duyurulan programda, Markle ünlü isimleri programında ağırlıyor ve birlikte yemek yapıyorlar.
İzleyiciyle buluşan programın 2. sezon onayı aldığı duyuruldu. Programın yeni bölümleri sonbahar aylarında dijital platformda yayınlanacak. "With Love, Meghan", Sussex Düşesi'nin ilk sunuculuk deneyimi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Meghan Markle
- Prens Harry
- N-Life Magazin
- Dizi