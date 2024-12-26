Mehmet Akif Ersoy vefatının 88. yılında anılacak

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı Ersoy, hazırlanan özel içeriklerle TRT ekran ve radyolarında anılacak. Halil İbrahim İzgi ve Hasan Mert Kaya'nın, Milli şairin öğretmenlik dönemini işlediği "Kayıp İzler Atlası" belgeseli yarın TRT 2'de izlenebilecek.



Prof. Dr. İsmail Kara'nın "Bir Hilal Uğruna İstiklal Marşı" programında, Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı dönem ele alınacak. Milli marşta işlenen düşüncelerin arka planının yorumlandığı program, yarın 18.30'da TRT 2 ekranında olacak



"Tarih Söyleşileri: Mehmet Akif Ersoy" programı Alim Kahraman'nın yorumuyla yarın 20.30'da TRT 2'de izleyiciyle buluşacak. İstiklal Marşı'nın yazılış serüvenini anlatan hikaye "Akif" 21.30'da TRT 2'de, 28 Aralık'ta 00.45'te ise TRT 1'de yayınlanacak.



İstiklal Marşı'nın kabul ediliş öyküsünü aktaran "O Günün Hikayesi: İstiklal Marşı'nın Kabulü" belgeseli yarın TRT Belgesel'de, TRT Avaz'da ve TRT EBA'da ekrana gelecek.



İSTİKLAL ŞAİRİ ÇİZGİ FİLMLERDE DE ANILACAK

Ersoy'un bestelenmiş şiirleri, TRT Radyo sanatçılarının icrasıyla "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Konseri" 12.45'te TRT Müzik'te dinleyiciyle buluşacak.



TRT Çocuk'un sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa, "Mehmet Akif Ersoy Özel Bölümü" yarın 15.30 ve 19.20'de TRT Çocuk'ta sunulacak.



Ersoy'un Kurtuluş Savaşı döneminde verdiği mücadeleyi ve İstiklal Marşı'nın yazılma sürecini anlatan "Akif" yarın 14.30 ve 23.00'te TRT Avaz ekranlarında, 23.30'da ise TRT Türk'te izleyiciyle buluşacak. Ayrıca yarın TRT Kurdi'de "Mehmet Akif Ersoy Belgeseli", TRT EBA'da "Devler Ardında Karınca Adımları", "Kelimeler ve Şeyler" programı ve TRT Radyolarında da günün anlam ve önemine özel içerikler yayınlanacak.

