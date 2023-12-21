Mehmet Akif Ersoy’un 150. yıl sergisi Fatih’te ziyarete açılıyor

Fatih Belediyesi ile Mehmed Âkif İlim ve Sanat Vakfı tarafından hazırlanan Doğuştan Aşığım İstiklâle sergisi 22 Aralık - 26 Ocak tarihleri arasında Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek. Serginin açılışı 22 Aralık 2023 Cuma günü saat 18.00'de gerçekleşecek ve etkinlik, Fatih Belediye Başkanlığı Binası'nda düzenlenecek.

Sergide, Akif'in hayatına dair detaylar, orijinal fotoğraflar ve daha önce sergilenmemiş bazı özel eşyaları, mektupları ve notları yer alacak. ‘Doğuştan Aşığım İstiklâle’ sergisi, Akif'in mirasını daha geniş bir kitleyle paylaşmayı amaçlayarak, İstanbul’daki sanatseverlerle buluşacak.

