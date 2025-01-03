Mehmet Aslantuğ'un yeni projesi belli oldu

Usta oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Eudaimonia" adlı filmde başrolü üstlenecek.

Mehmet Aslantuğ'un yeni projesi belli oldu

Mehmet Aslantuğ, "Eudaimonia" adlı filmde rol alacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aslantuğ'un yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Gizem İbak oturuyor.

Görüntü yönetmenliğini ise usta görüntü yönetmeni Uğur İçbak'ın üstlendiği "Eudaimonia" filmi, Fikrigün imzası taşıyor.

Bir adamın oğluyla çıktığı yolculukta kendi hayatının dönüm noktalarını hatırlamasını konu alan filmin oyuncu kadrosunda Yağmur Damcıoğlu da yer alıyor.

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