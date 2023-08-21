Meksika Açmazı adlı mizah programı film oldu

Podcast olarak büyük ilgi gören mizah programı Meksika Açmazı, beyazperdeye taşındı. Film, 17 Kasım'da seyirci ile buluşacak.

Meksika Açmazı adlı mizah programı film oldu

Mesut Süre, Fazlı Polat ve Anlatanadam’ın podcast olarak başlattığı ve bugüne kadar 77 bölümle 20 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan mizah programı Meksika Açmazı, canlı gösteri olarak sahnelere transfer olmasının ardından şimdi de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Kapadokya’dan sonra İstanbul çekimleri de tamamlanan filmde üçlü tamamen kendi karakterlerini canlandırıyor.

Meksika Açmazı’nın senaryosu şöyle:

Aldıkları bir iş teklifi üzerine farklı motivasyonlarla Kapadokya’ya giden Meksika Açmazı ekibi, ardı arkası kesilmeyen komik olayların içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerini sorguladıkları birçok açmaza düşerler. Dostlukları aşk, para, kıskançlık ve entrikalarla sınanır. Ancak yaşadıkları olumsuz deneyimlerin üstesinden, her zamanki gibi mizahın ve neşenin gücüyle gelirler. Hikayede Meksika Açmazı ekibinin kendi içerisindeki anlaşmazlıkları, problemler karşısındaki farklı tepkileri yer alıyor. 

Meksika Açmazı adlı mizah programı film oldu - 1

Yönetmenliğini Alper Mestçi’nin üstlendiği , 17 Kasım'da sinemalarda olacak.

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